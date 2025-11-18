Омбудсмен Подмосковья призвала поменять подход к санаторному лечению инвалидов
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская предложила пересмотреть нормативные правовые акты о санаторно-курортном лечении инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Фаевская выступила на Межрегиональной конференции «Эко-социальные технологии интеграции – основа соблюдения прав инвалидов». Форум состоялся в Ситуационном центре города Москвы.
«Ко мне обращаются за помощью в получении санаторно-курортного лечения, которое полагается заявителям по закону. Сложность в том, что норматив финансовых затрат на санаторно-курортное лечение в месяц на одного гражданина не соответствует реальной стоимости путёвки в 2025 году. Поэтому ежегодные объёмы финансирования не позволяют обеспечить всех граждан льготных категорий санаторно-курортными путёвками», – пояснила правозащитник.Она предложила Министерству труда и социального развития России рассмотреть вопрос выдачи инвалидам сертификатов для самостоятельного приобретения путёвок в организации, включённые в Государственный реестр курортного фонда страны.
По данным пресс-службы, в прошлом году доля обращений граждан по вопросам защиты прав инвалидов немного превысила 5% от общего числа обращений. За девять месяцев 2025-го этот показатель увеличился до 6,7%.