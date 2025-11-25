Подмосковный омбудсмен Фаевская наградила победителей журналистского конкурса
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская наградила журналистов по итогам конкурса средств массовой информации региона и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека в 2025 году.
Победители получили на церемонии дипломы и подарки, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Подведение итогов нашего традиционного конкурса – очень приятный момент. Но за ним стоит ваш ежедневный, зачастую непростой труд, который помогает жителям получать важную информацию. У большинства людей нет времени следить за изменениями в законодательстве, и благодаря вам эта задача становится проще. Вы изучаете сложные юридические вопросы и объясняете их простым языком, помогая людям. Благодарю вас за большую работу в сфере правового просвещения», – обратилась Фаевская к журналистам.Работы на конкурс были представлены в трёх номинациях: «Правовое просвещение», «Профессия правозащитник» и «Лучший правовой блог».
Дипломом III степени награждена редакция «Радио 1» за серию программ, посвящённых правам участников специальной военной операции.