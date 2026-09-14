Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с членами Молодёжного совета
Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провела встречу со своим Молодежным советом. Мероприятие состоялось на территории фабрики «Красный Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона.
Фаевская поблагодарила Молодёжный совет за его активную деятельность и проекты, в числе которых «Цифровнук», «СлогПобеды» и конкурс «Молодой правозащитник Московской области».
«Мы побеседовали с ребятами о специфике правозащитной деятельности, профессиональных принципах и сложных ситуациях из практики. Ребята задавали серьезные вопросы, и для меня было важно поделиться с ними опытом», — сказала Фаевская.Она добавила, что такие встречи являются хорошим импульсом для дальнейшей совместной работы.