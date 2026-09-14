Жители Раменского поблагодарили фронтовых волонтёров

14 сентября 2026, 16:36

Фото: Раменский медиацентр

В раменском ДК «Сатурн» провели патриотическое мероприятие. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального округа.





В зале собрались те, дело жизни которых – помогать. Организаторами вечера выступили фронтовые волонтёры команды «Vосходящая Zвезда» Елена и Александр Литвиненко.



Их история помощи началась в 2014 году. С тех пор они поддерживают мирных жителей Донбасса и военнослужащих. Александр ушёл на фронт добровольцем и сейчас носит звание ветерана боевых действий. Елена не раз выезжала вместе с мужем на передовую, чтобы доставить бойцам самое необходимое.

«Мероприятие не состоялось бы без инициативы Алевтины Алетиной. Она –лидер группы «Своих не бросаем», которая объединяет многих волонтёров округа. Это группы «Отряд Раменское» и «Вежливые люди», группа помощи «Клишева» и другие неравнодушные люди. Фронтовым волонтёрам вручили награды, медали, благодарственные письма от главы Раменского муниципального округа, местного Совета депутатов и от командования воинских частей, которых поддерживают раменчане», – рассказали в администрации.