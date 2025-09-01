Омбудсмен Фаевская осмотрела филиал Фонда «Защитники Отечества» в ХМАО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская побывала в филиале Фонда «Защитники Отечества» в Югре. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Фаевская приняла участие в работе Межрегионального координационного совета уполномоченных по правам человека. Филиал она посетила в составе делегации участников
«Здесь созданы комфортные условия. Есть комнаты отдыха, кабинеты врачей, библиотека и тренажёрный зал. Нам рассказали о работе по социальной реабилитации ветеранов СВО, помощи в трудоустройстве, в получении лечения», – поделилась правозащитник.
Филиал фонда помогает получить все необходимые меры социальной поддержки, в том числе медицинскую и социальную реабилитацию, обеспечение лекарствами, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения.
На социальном сопровождении там находятся 3 тыс. семей участников спецоперации.