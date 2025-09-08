Представители омбудсмена Подмосковья наблюдали за досрочными голосованием курян

08 сентября 2025, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Представители уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской обеспечили наблюдение за ходом досрочных выборов губернатора Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.





Голосовали на выборах жители Курской области, временно находящиеся в пункте временного размещения на базе Ступинского интерната граждан пожилого возраста и инвалидов «Сосновый бор» в деревне Соколова Пустынь. За выборами наблюдали представители аппарата российского уполномоченного Татьяны Москальковой и омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской. Голосование организовал Территориальный избирком Подольска.

«Сотрудники аппарата подтвердили, что никаких нарушений зафиксировано не было. Все жители Курской области, проживающие в ПВР, выполнили свой гражданский долг», – рассказала Фаевская.