Представители омбудсмена Подмосковья наблюдали за досрочными голосованием курян
Представители уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской обеспечили наблюдение за ходом досрочных выборов губернатора Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Голосовали на выборах жители Курской области, временно находящиеся в пункте временного размещения на базе Ступинского интерната граждан пожилого возраста и инвалидов «Сосновый бор» в деревне Соколова Пустынь. За выборами наблюдали представители аппарата российского уполномоченного Татьяны Москальковой и омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской. Голосование организовал Территориальный избирком Подольска.
«Сотрудники аппарата подтвердили, что никаких нарушений зафиксировано не было. Все жители Курской области, проживающие в ПВР, выполнили свой гражданский долг», – рассказала Фаевская.В ПВР размещены 47 подопечных психоневрологического интерната Курской области. Проголосовали 19 из них. Ещё для пяти проживающих голосование организовали в медучреждении, где они лечатся.