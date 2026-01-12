Подмосковные хирурги вернули свободное дыхание дошкольнику с сильным ожогом носа

12 января 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля провели операцию дошкольнику с тяжёлым ожогом носовой полости. Об этом говорится в Telegram-канале ДКЦ.





Серьёзными последствиями обернулись случайные травмы, полученные в детском саду, и неправильное оказание первой помощи при носовом кровотечении. Как напомнили в клинике, использование в подобных случаях таких агрессивных растворов, как перекись водорода, может привести к химическому ожогу слизистой и стойкому нарушению дыхания.

«В центр поступил четырёхлетний пациент, у которого три месяца назад в детском саду началось носовое кровотечение. Для его остановки ему в нос ввели тампон, смоченный перекисью водорода. Это привело к обширному химическому ожогу слизистой оболочки. Врачи констатировали рубцовый стеноз преддверия левой половины носа. Это состояние, при котором повреждённые ткани зажили с образованием грубых рубцов, и они полностью перекрыли носовой ход. Ребёнок не мог дышать левой половиной носа», – пояснили в клинике.