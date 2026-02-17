ОМОН провёл в Подмосковье учения по борьбе с террористами

17 февраля 2026, 09:21

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Тактико-специальные учения по обнаружению и нейтрализации террористов провели в Московской области сотрудники ОМОНа «Русич». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





В ходе учения росгвардейцы должны были справиться с террористами, которые забаррикадировались в здании. Для того, чтобы обнаружить их, использовался дрон.





«Поступившая с дрона информация позволила штурмовым группам действовать с большой степенью точности», — говорится в сообщении.