ОМОН провёл в Подмосковье учения по борьбе с террористами
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Тактико-специальные учения по обнаружению и нейтрализации террористов провели в Московской области сотрудники ОМОНа «Русич». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
В ходе учения росгвардейцы должны были справиться с террористами, которые забаррикадировались в здании. Для того, чтобы обнаружить их, использовался дрон.
«Поступившая с дрона информация позволила штурмовым группам действовать с большой степенью точности», — говорится в сообщении.Важной составляющей учений стало взаимодействие между разными подразделениями, а также работа в ограниченном пространстве. Кроме того, росгвардейцы потренировали приёмы тактической медицины — эвакуацию раненого и оказание первой помощи.