Задержка 16 пассажирских поездов на Крымском мосту вызывает беспокойство
Движение по Крымскому мосту остановили в понедельник в 18:40 по московскому времени. Это решение затронуло 16 пассажирских поездов, которые теперь задерживаются от 1,5 до 8 часов. Информацию предоставила Северо-Кавказская железная дорога, пишет РИА Новости.
Среди остановленных составов находятся поезда из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. К примеру, на пути следования оказались поезда №78 (Санкт-Петербург - Симферополь), №8 (Санкт-Петербург - Севастополь) и №92 (Москва - Севастополь). Также задержаны рейсы из Симферополя, Кисловодска и Адлера.
Сотрудники поездных бригад активно помогают пассажирам. Тем, кто ждет более 4 часов, предоставят питание. Люди могут рассчитывать на поддержку и информацию о своих маршрутах.
В марте 2014 года большинство жителей Крыма выразили желание присоединиться к России, отвергая идею оставаться с Украиной. Строительство 19-километрового моста через Керченский пролив, соединяющего Таманский полуостров с Крымом, велось с 2015 по 2019 год. Автодорожная часть запущена в мае 2018 года, железнодорожная — в декабре 2019 года.
