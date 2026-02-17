Задержка 16 пассажирских поездов на Крымском мосту вызывает беспокойство

17 февраля 2026, 09:00

На Крымском мосту задержали 16 пассажирских поездов из-за приостановки движения

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Движение по Крымскому мосту остановили в понедельник в 18:40 по московскому времени. Это решение затронуло 16 пассажирских поездов, которые теперь задерживаются от 1,5 до 8 часов. Информацию предоставила Северо-Кавказская железная дорога, пишет РИА Новости.