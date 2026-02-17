Пожар на НПЗ начался после атаки БПЛА в российском регионе

17 февраля 2026, 09:03

На Кубани после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском НПЗ

Фото: iStock/grafoto

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода произошел в результате атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.