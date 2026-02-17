Пожар на НПЗ начался после атаки БПЛА в российском регионе
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода произошел в результате атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.
Речь идет об НПЗ, расположенном в поселке Ильский Северского района. Огонь распространился на площади почти 700 квадратных метров. На месте работают 72 человека и 21 единица техники, к тушению также привлекли пожарный поезд. Пострадавших нет, повреждение получил резервуар с нефтепродуктами.
Кроме того, обломки сбитого дрона обнаружили в районе стадиона ФК «Краснодар» в одноименном городе. Территорию оцепили, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
