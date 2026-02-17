Появились подробности убийства четырех человек на хоккейном матче
Мужчина застрелил жену и троих детей на хоккейном матче в США. Об этом сообщает «Первый спорт» со ссылкой на американские СМИ.
Инцидент произошел на почве бытового насилия. Злоумышленник выстрелил около 15 раз. Расправившись со своей семьей, он покончил с собой. Тренеры и зрители разбежались в панике и спрятались.
Ранее телеканал Fox16 передавал, что погибли только два человека, включая самого нападавшего. Еще четверо оказались в больнице. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Известно, что в момент трагедии на ледовой арене Dennis M. Lynch в Род-Айленде играли школьные команды «Ковентри» и «Блэкстоун».
