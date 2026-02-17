Появились подробности убийства четырех человек на хоккейном матче

17 февраля 2026, 09:19

Жертвами стрелявшего на хоккейном матче в США стали его жена и трое детей

Фото: iStock/nixki

Мужчина застрелил жену и троих детей на хоккейном матче в США. Об этом сообщает «Первый спорт» со ссылкой на американские СМИ.