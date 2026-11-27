27 ноября 2026, 15:00

оригинал Фото: сайт национального парка «Лосиный остров»

Ондатра национального парка «Лосиный остров» завершает переход на зимнее меню. Об этом говорится на сайте парка.





Зелёные наземные растения уже недоступны. Теперь основу рациона ондатры, известной также как мускусная крыс, составляют отмирающие побеги рогоза и тростника.

«Совсем скоро животное переключится на более тяжёлый корм – корневища кубышки и белой кувшинки, которые нужно доставать со дна. Не откажется она и от животной пищи. Моллюски, ослабленная рыба становятся единственными ресурсами, когда выбор корма минимален», – отметили специалисты нацпарка.