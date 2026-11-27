Ондатра нацпарка «Лосиный остров» готовится встретить зиму
Ондатра национального парка «Лосиный остров» завершает переход на зимнее меню. Об этом говорится на сайте парка.
Зелёные наземные растения уже недоступны. Теперь основу рациона ондатры, известной также как мускусная крыс, составляют отмирающие побеги рогоза и тростника.
«Совсем скоро животное переключится на более тяжёлый корм – корневища кубышки и белой кувшинки, которые нужно доставать со дна. Не откажется она и от животной пищи. Моллюски, ослабленная рыба становятся единственными ресурсами, когда выбор корма минимален», – отметили специалисты нацпарка.Они напомнили, что ондатра не уходит в спячку. С ранней осени она создавала продуктовые запасы в разных точках Яузских болот. Эти тайники станут страховкой животного на долгие зимние месяцы.
К холодам мех ондатры становится максимально густым и плотным, защищая от переохлаждения в ледяной воде. Пока снегопад укутывает берега, ондатра остаётся под водой и готовится к долгой зиме.