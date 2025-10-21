Онкоскрининг кишечника в Подмосковье прошли более 43 тысяч человек

21 октября 2025, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 43 тысяч жителей Московской области прошли в регионе скрининг на рак кишечника с начала запуска проекта летом текущего года. Об это сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Для диагностики проводится количественный анализ на скрытую кровь в кале. Он позволяет выявить кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, которое вызывают опухоли и полипы.





«Летом запустили пилотный проект по проведению онкоскрининга на рак кишечника. Сейчас он реализуется на базе 21 больницы. Всего в рамках проекта такой онкоскрининг прошли более 43 тыс. человек. Из них в результате углубленной диагностики колоректальный рак подтвердился у 55 пациентов, их направили на лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.