«Съели полпачки»: В Москве двойняшки попали в реанимацию после игры в «доктора»

21 октября 2025, 10:18

В Москве полуторагодовалые близнецы попали в реанимацию после отравления но-шпой

Фото: Istock/Nestea06

В Москве, в квартире на улице Подольской, полуторагодовалые близнецы получили тяжёлое отравление лекарствами. Дети съели около двадцати таблеток спазмолитика но-шпа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.