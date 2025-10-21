Достижения.рф

«Съели полпачки»: В Москве двойняшки попали в реанимацию после игры в «доктора»

В Москве полуторагодовалые близнецы попали в реанимацию после отравления но-шпой
Фото: Istock/Nestea06

В Москве, в квартире на улице Подольской, полуторагодовалые близнецы получили тяжёлое отравление лекарствами. Дети съели около двадцати таблеток спазмолитика но-шпа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.



Инцидент произошёл в тот момент, когда родители ненадолго оставили малышей без присмотра. Ребята самостоятельно добрались до домашней аптечки, открыли её и разделили содержимое упаковки. Каждый ребёнок проглотил примерно по десять таблеток.

Мать детей обнаружила их с лекарствами и сразу поняла всю серьёзность ситуации. Она без промедления вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Врачи, которые прибыли на вызов, оценили состояние малышей как критическое и немедленно госпитализировали их.

Сейчас оба ребёнка находятся в отделении реанимации. Медики проводят необходимую терапию и пристально следят за их жизненными показателями. Прогнозы врачи не комментируют.

Ольга Щелокова

