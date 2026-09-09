Онкоскрининг полости рта прошли с начала года около 250 тысяч жителей Подмосковья
Почти 250 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта в стоматологических поликлиниках Московской области с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Скрининг проводится бесплатно методом люминесцентной стоматоскопии.
«Люминесцентная стоматоскопия — это безопасный, высокоэффективный и безболезненный способ диагностики патологий слизистой оболочки полости рта. Из почти 250 тысяч человек, прошедших обследование, отклонения выявили у 140. Их направили на углублённую проверку», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Для люминесцентной стоматоскопии используется специальная лампа и очки. На приеме стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта и видит, есть ли ткани с отклонениями от нормы — они светятся иначе.