Онкоскрининг полости рта прошли с начала года около 250 тысяч жителей Подмосковья

09 сентября 2026, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 250 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта в стоматологических поликлиниках Московской области с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Скрининг проводится бесплатно методом люминесцентной стоматоскопии.





«Люминесцентная стоматоскопия — это безопасный, высокоэффективный и безболезненный способ диагностики патологий слизистой оболочки полости рта. Из почти 250 тысяч человек, прошедших обследование, отклонения выявили у 140. Их направили на углублённую проверку», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.