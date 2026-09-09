В истринском посёлке «Кембридж» построили ещё восемь домов
Возведение ещё восьми домов блокированной застройки завершили в коттеджном посёлке «Кембридж» на территории округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новостройки получили разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Дома в ЖК «Кембридж» строят в стиле классического английского городка. Въездная группа выполнена в виде замка. Фасады отличаются цветовым и архитектурным разнообразием, при этом сохраняя единый образ», — говорится в сообщении.В состав комплекса входят пять бульваров, футбольное поле, площадки для игры в теннис, хоккей и баскетбол, воркаут, зона для спортивной ходьбы и бега. Есть также детские площадки и оборудованное место для выгула собак.