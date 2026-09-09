Подмосковье получило две награды чемпионата России по спортивному ориентированию
Золотую и серебряную медали завоевал представитель Московской области Валерий Глухов на чемпионате России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил в Химках со 2 по 7 сентября. В нём приняли участие более 50 сильнейших спортсменов из разных российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта Валерий Глухов понялся по итогам соревнований в дисциплине «велокросс-спринт», — говорится в сообщении.А второе место подмосковный спортсмен занял в дисциплине «велокросс — общий старт».
Ранее сообщалось, что на трассе RDRC Racepark в Раменском муниципальном округе завершился Гран-при Москвы по дрифту. Двухдневные соревнования собрали лучших пилотов России.