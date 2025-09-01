Достижения.рф

Четверо детей попали в реанимацию во время отдыха на российском курорте

SHOT: семеро детей отравились хлором в отеле Morea Family Resort&Spa в Анапе
Фото: iStock/maxim4e4ek

Семеро детей отравились хлором во время отдыха в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Семья из Краснодара остановилась в отеле Morea Family Resort&Spa в Анапе. Россиянка София и ее дочь решили искупаться в бассейне, но внезапно почувствовали запах аммиака. Вскоре они покинули плавательный комплекс. Спустя некоторое время все туристы, которые находились в воде, пожаловались на слабость, рвоту и кашель, некоторые из них потеряли сознание.

По словам отдыхающих, сотрудники гостиницы никак не пытались помочь им и даже не вызвали врачей. В итоге в больнице оказались семеро детей, четверо из которых — в реанимации.

Кроме того, администрация отеля не предложила компенсацию и не принесла извинений. Пострадавшие семьи направили досудебную претензию.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0