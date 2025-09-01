Четверо детей попали в реанимацию во время отдыха на российском курорте

01 сентября 2025, 10:11

SHOT: семеро детей отравились хлором в отеле Morea Family Resort&Spa в Анапе

Фото: iStock/maxim4e4ek

Семеро детей отравились хлором во время отдыха в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.