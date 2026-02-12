Онлайн-сервисы и МФЦ обработали более 20 млн обращений жителей Подмосковья
В 2025 году жители Московской области более 20,9 млн раз обратились за гос- и муниципальными услугами. Итоги работы системы обсудили на заседании профильного комитета Мособлдумы. Депутаты рассмотрели результаты работы регионального портала госуслуг и многофункциональных центров. Об этом сообщили в пресс-службе МОД.
В регионе предоставили около 560 услуг: большую часть — через цифровые сервисы, остальные — в офисах МФЦ. Большинство обращений жители направляли онлайн. Чаще всего люди записывались к врачу, оформляли документы, проходили регистрацию на порталах, получали справки и записывали детей в кружки и секции.
«Всего за прошлый год за услугами обратились 20,9 миллиона раз, причём 94% из них приходилось на обращения по региональным и муниципальным услугам в цифре. В топ-5 услуг, предоставляемых на РПГУ и в МФЦ, стабильно входят: запись к врачу либо вызов на дом, регистрация в ЕСИА, получение паспорта или прописки, выписка из домовой книги, запись в кружки и секции», — рассказал председатель Комитета Максим Коркин.При этом жители продолжили активно обращаться и лично — через МФЦ получили более 4 млн услуг. В прошлом году центры запустили новые сервисы: оформление гражданства для детей, самозапрет на кредиты и мобильные услуги, помощь военнослужащим и их семьям, а также оформление документов для выезда за границу.
Регион продолжил переводить услуги в «цифру». За год оптимизировали и оцифровали сотни сервисов, а еще внедрили комплексные услуги, которые позволяют оформить сразу несколько мер поддержки по одному заявлению. Для бизнеса запустили цифровые сервисы по разрешениям, подключению к сетям и согласованию документов.
В 2025 году в систему добавили технологии искусственного интеллекта для проверки документов. Сервис помог обработать миллионы заявок и ускорил работу с обращениями, снизив число отказов.