Онлайн-сервисы и МФЦ обработали более 20 млн обращений жителей Подмосковья

12 февраля 2026, 10:35

оригинал Фото: iStock/undrey

В 2025 году жители Московской области более 20,9 млн раз обратились за гос- и муниципальными услугами. Итоги работы системы обсудили на заседании профильного комитета Мособлдумы. Депутаты рассмотрели результаты работы регионального портала госуслуг и многофункциональных центров. Об этом сообщили в пресс-службе МОД.





В регионе предоставили около 560 услуг: большую часть — через цифровые сервисы, остальные — в офисах МФЦ. Большинство обращений жители направляли онлайн. Чаще всего люди записывались к врачу, оформляли документы, проходили регистрацию на порталах, получали справки и записывали детей в кружки и секции.



«Всего за прошлый год за услугами обратились 20,9 миллиона раз, причём 94% из них приходилось на обращения по региональным и муниципальным услугам в цифре. В топ-5 услуг, предоставляемых на РПГУ и в МФЦ, стабильно входят: запись к врачу либо вызов на дом, регистрация в ЕСИА, получение паспорта или прописки, выписка из домовой книги, запись в кружки и секции», — рассказал председатель Комитета Максим Коркин.