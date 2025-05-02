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В Талдомском округе без света остались населённые пункты из-за аномальной погоды

Фото: iStock/diczman

Фото: iStock/diczman

Сегодня утром многие населенные пункты Талдомского городского округа столкнулись с масштабными проблемами из-за сильных ветров и массового падения деревьев. Как сообщил глава округа Юрий Крупенин, произошли отключения электроэнергии и некоторые участки дорог оказались заблокированы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Для быстрого решения возникших проблем власти задействовали 52 специалиста и 24 единицы специализированной техники. Для координации действий и эффективного управления ситуацией создана специальная рабочая группа.

Жители района могут обратиться за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу, сотрудники которой принимают заявки и направляют аварийные бригады на места происшествий.

Главной задачей остается быстрое восстановление электроснабжения и очистка дорожного полотна от преград, чтобы обеспечить безопасность населения и вернуть комфорт повседневной жизни.

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В Сергиевом Посаде из-за непогоды повреждены линии электропередач и дороги
02 мая 2025, 09:59

Фото: iStock/ppl58

За минувшую ночь в городском округе Сергиев Посад произошло массовое падение деревьев вследствие неблагоприятных погодных условий. Это привело к отключению электроэнергии в ряде населённых пунктов. Как сообщила глава округа Оксана Ероханова в своём Telegram-канале, экстренные службы начали свою работу уже с двух часов ночи, мобилизовав силы для оперативного реагирования на ситуацию.
Основные усилия направлены на восстановление энергоснабжения, очистку дорог от поваленных стволов и освобождение воздушных линий электропередач от препятствий. Жители, принимающие участие в уборке территории, получили благодарность от руководства муниципалитета.

Оперативные команды отрабатывают поступившие заявки в строгом порядке очередности. Официальные сведения о ходе восстановления будут публиковаться дополнительно по мере поступления новостей.

Ранее стало известно, что последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Аномальная погода в Подмосковье привела к массовым отключениям электроэнергии
Воробьёв: Более 200 бригад восстанавливают электроснабжение в Подмосковье
02 мая 2025, 09:35

Фото: iStock/MahmutSonmez

Ночью в Подмосковье наблюдались необычные для начала мая погодные условия: сильный циклон принес мокрый снег и порывистый ветер, вызвав образование наледи на линиях электропередачи. Это привело к падению большого количества деревьев и серьезным повреждениям инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
В настоящее время более 200 аварийных бригад, включая сотрудников коммунальных служб и специалистов МЧС, активно работают над устранением последствий стихии. Основные усилия направлены на восстановление энергоснабжения и расчистку дорог, особенно в районах Рижского и Савеловского направлений, где движение поездов затруднено. Для пассажиров организованы дополнительные автобусные маршруты.

Наиболее пострадавшими оказались северные и северо-западные районы Подмосковья, такие как Талдомский, Дмитровский и Сергиево-Посадский округа. Всего без света остались около 26 тысяч человек, повреждено 237 линий электропередач и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций.

Особое внимание уделяется восстановлению работы котельных, оставшихся без питания. Например, в Сергиевом Посаде временно прекратили работу 11 котельных, а в Дмитровском районе – 21. Местные власти подчеркнули, что вся необходимая техника и персонал задействованы для оперативного решения проблемы.

Глава Московской области Андрей Воробьев призвал население проявлять терпение и пообещал своевременно сообщать о ходе работ по ликвидации последствий ненастья. Точные сроки восстановления всех объектов пока уточняются.

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Снегопад в Москве и Подмосковье: поваленные деревья повреждают автомобили
Baza: В Москве деревья из-за снега упали на автомобили
02 мая 2025, 07:55

Фото: iStock/vkph

В результате сильного снегопада, обрушившегося на Москву и Подмосковье, упавшие деревья повредили несколько десятков автомобилей. Точное количество пострадавших машин пока неизвестно — сотрудники оперативных служб сталкиваются с трудностями при подсчёте заявок от граждан. Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».
Кроме того, несколько деревьев упали на железнодорожные пути, что привело к сбоям в расписании электричек на одном из направлений. Пассажирам следует учитывать возможные задержки и изменения в графике движения.

Также в ряде населённых пунктов региона зафиксированы случаи отключения электроэнергии из-за оборванных проводов. Оперативные службы продолжают работать над устранением последствий стихии и восстановлением нормального функционирования инфраструктуры.

В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров по пути в Минск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров по пути в Минск
02 мая 2025, 07:22

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Поздно вечером 1 мая пассажирский поезд №626, следовавший по маршруту Витебск–Минск, столкнулся со стадом коров на перегоне Оболь–Глушанино. Об этом сообщили в RT, ссылаясь на Telegram-канал Белорусской железной дороги (БЖД).
«1 мая 2025 года в 22 часа 53 минуты на перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк произошло столкновение пассажирского поезда №626 Витебск-Минск со стадом коров», — сообщала пресс-служба БЖД.
В поезде находились 85 пассажиров, но жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Уточнялось, что из-за столкновения поезд прибудет на конечную станцию примерно на 1,5 часа позже ожидаемого.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ночь с 1 на 2 мая поразил общественность «интересным» заявлением о геройстве США. Он объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне для американцев, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.

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#поезд
#дороги
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#1 мая
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В Ивановской области поезд протаранил «Камаз» с пивом
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП с поездом и фурой с пивом
01 мая 2025, 22:54

Фото: iStock/ Vitaliy Shkadinov

Дорожно-транспортное происшествие с участием товарного поезда и «Камаза», груженого кегами с пивом, случилась в Тейкове Ивановской области, два человека пострадали, сообщило УМВД по региону в их группе в соцсети «Вконтакте».
«Состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил. Водитель и пассажир «Камаза» живы, но получили тяжёлые травмы», — обратили внимание в пресс-службе УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте случившегося, выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как отмечалось в Телеграм-канале Северной железной дороги, причиной инцидента стал, предварительно, выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся поездом. На движение пассажирских поездов случившееся не повлияло.

Ранее сообщалось, что на трассе в Челябинской области произошло столкновение трёх автомобилей, после чего один из них загорелся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

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#пиво
#фура
#поезд
#ивановская область
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