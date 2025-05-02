В Талдомском округе без света остались населённые пункты из-за аномальной погоды

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Сегодня утром многие населенные пункты Талдомского городского округа столкнулись с масштабными проблемами из-за сильных ветров и массового падения деревьев. Как сообщил глава округа Юрий Крупенин, произошли отключения электроэнергии и некоторые участки дорог оказались заблокированы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Для быстрого решения возникших проблем власти задействовали 52 специалиста и 24 единицы специализированной техники. Для координации действий и эффективного управления ситуацией создана специальная рабочая группа.
Жители района могут обратиться за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу, сотрудники которой принимают заявки и направляют аварийные бригады на места происшествий.
Главной задачей остается быстрое восстановление электроснабжения и очистка дорожного полотна от преград, чтобы обеспечить безопасность населения и вернуть комфорт повседневной жизни.
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Жители района могут обратиться за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу, сотрудники которой принимают заявки и направляют аварийные бригады на места происшествий.
Главной задачей остается быстрое восстановление электроснабжения и очистка дорожного полотна от преград, чтобы обеспечить безопасность населения и вернуть комфорт повседневной жизни.
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Дарья Осипова