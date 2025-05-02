«Россети» перебрасывают мобильные бригады из пяти регионов в Подмосковье

Сегодня, 1 мая, в подмосковном Красноармейске на бульваре Зубова стартовал марафон памяти «Рекорды Победы». Несмотря на прохладную погоду и сильный дождь, около 200 человек решили принять участие в этой патриотической акции.

Участников забега и зрителей поздравила с праздником заместитель главы городского округа Елена Панькив. А старт объявил серебряный призёр и чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Легков, сообщает пресс-служба местной администрации.





Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа



Бегуны двигались по трассе плечом к плечу, не стараясь выявить победителя, не фиксируя лучшее время. Дистанция была выбрана символическая — 1945 метров в память о народном подвиге и великой Победе.





«Я побежал в первых рядах со своей семьей! Гордо нес флаг округа. Дождь не стал помехой, все люди были в бодром настрое. Возрастных ограничений не было, даже дети весело шлёпали прямо по лужам! Наша компания, как всегда, не могла остаться в стороне и помогла в организации забега. Заряд на все праздники получил! Все большие молодцы! Всех с праздником», — эмоционально описал своё участие в акции депутат окружного Совета депутатов и генеральный директор компании «Пластик он лайн» Дмитрий Кульков.





Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа



«Атмосфера была просто невероятной! Люди приходили целыми семьями. Бежали малыши, школьники, взрослые, пенсионеры и даже был один участник в возрасте 90 лет! Очень порадовала организация. Предоставили красивые манишки, бейджи, медали. Всё на хорошем уровне. Погода не испугала никого. Спасибо большое всем, кто подарил жителям этот праздник!», — рассказывали после финиша участники акции.





Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа



Дома культуры подготовили концертную программу, а на финише всем вручили памятные медали, угостили горячим чаем и вкусной солдатской кашей из полевой кухни.





Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа



Забег в Красноармейске дал старт большому спортивному движению, которое объединяет три города — Пушкино, Ивантеевку и Красноармейск. В завершении марафона флаг «Рекорды Победы» Александр Легков торжественно передал Ивантеевке в лице Дмитрия Першина, мастера спорта России по лыжным гонкам. Завершится марафон в городе Пушкино 9 мая.





Марафон памяти «Рекорды Победы», посвященный юбилейной дате, которую жители Подмосковья и всей страны будут отмечать 9 мая, — это не просто соревнование, но настоящий символ единства и преемственности побед.





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