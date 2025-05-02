«Россети» перебрасывают мобильные бригады из пяти регионов в Подмосковье

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Дополнительные бригады из «Россети» прибудут в Подмосковье из Смоленска, Калуги, Тулы, Рязани и Нижнего Новгорода для устранения последствий непогоды в регионе.
В Подмосковье ночью зафиксированы аномальные погодные условия для начала мая: мощный циклон принес мокрый снег и сильный ветер, что вызвало образование наледи на линиях электропередачи. В результате произошло множество падений деревьев и значительные повреждения инфраструктуры.
Ранее, на заседании штаба, посвященном вопросам надежного электроснабжения потребителей в выходные и праздничные дни, заместитель генерального директора и главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов отметил, что усиленный контроль будет действовать во всех 82 регионах, которые обслуживает организация.
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Ранее, на заседании штаба, посвященном вопросам надежного электроснабжения потребителей в выходные и праздничные дни, заместитель генерального директора и главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов отметил, что усиленный контроль будет действовать во всех 82 регионах, которые обслуживает организация.
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Анастасия Хохлова