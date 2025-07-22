Спасатели эвакуировали людей с затопленных в Истре территорий
Видео: Андрей Алекин
Работники Мособлпожспаса борются с последствиями стихии в муниципальном округе Истра. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В понедельник из-за проливных дождей СНТ «Юбилейный-111» обрушился мост. Из-за этого около 70 человек были полностью отрезаны от транспортного сообщения. Фактически они находятся на изолированном участке суши. Пять человек изъявили желание покинуть территорию», – рассказали в пресс-службе.На место выехали работники Мособлпожспаса. Переместившись на 500 метров ниже по течению, они нашли альтернативный безопасный путь эвакуации, где скорость водного потока значительно меньше. Там спасатели установили страховочный трос и организовали безопасную переправу людей на лодке.
Ликвидация последствий стихии продолжается. Территорию очищают от обломков, ведётся постоянный мониторинг подтопленных участков.
В ведомстве обратили внимание на то, что большинство жителей решили остаться на месте, ожидая снижения уровня воды. Спасатели находятся на связи с ними и готовы в любой момент оказать помощь.