Операторы Системы 112 в Кашире с начала года приняли 90 000 вызовов

13 ноября 2025, 21:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин проверил работу Единой дежурно-диспетчерской службы. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.





Центр является ключевым звеном системы реагирования, объединяющей Систему 112, оперативных дежурных и водно-спасательную станцию. Туда поступают все сообщения о чрезвычайных ситуациях.

«В ЕДДС округа работают 30 сотрудников. Операторы ежедневно оказывают гражданам экстренную помощь, взаимодействуя с людьми в критических ситуациях. За прошедшие 10 месяцев операторы Системы 112 в Кашире приняли около 90 000 вызовов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло более чем на 11 000», – рассказали в администрации.