В школах Каширы провели «Разговоры о важном» к 170-летию Ивана Мичурина

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

Учебную неделю в каширских школах начали с торжественной церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна. В муниципалитете прошли «Разговоры о важном», посвящённые теме «Селекция и генетика», отметили в Администрации городского округа Кашира.



Уроки посвятили 170-летию со дня рождения выдающегося учёного и селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Школьники узнали о его новаторских методах, включая отдалённую гибридизацию, и о создании новых сортов плодово-ягодных культур, адаптированных к климату России.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира
Во время занятий дети:
  • обсуждали основные принципы генетики и селекции;
  • рассматривали их практическое применение;
  • знакомились с успешными современными селекционными проектами.
Обсуждения, вопросы и коллективный обмен знаниями позволили ребятам глубже понять тему научны исследований в сфере сельского хозяйства.
Ирина Паршина

