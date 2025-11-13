В школах Каширы провели «Разговоры о важном» к 170-летию Ивана Мичурина

13 ноября 2025, 18:55

Учебную неделю в каширских школах начали с торжественной церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна. В муниципалитете прошли «Разговоры о важном», посвящённые теме «Селекция и генетика», отметили в Администрации городского округа Кашира.





Уроки посвятили 170-летию со дня рождения выдающегося учёного и селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Школьники узнали о его новаторских методах, включая отдалённую гибридизацию, и о создании новых сортов плодово-ягодных культур, адаптированных к климату России.

Во время занятий дети: