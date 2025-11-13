В школах Каширы провели «Разговоры о важном» к 170-летию Ивана Мичурина
Учебную неделю в каширских школах начали с торжественной церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна. В муниципалитете прошли «Разговоры о важном», посвящённые теме «Селекция и генетика», отметили в Администрации городского округа Кашира.
Уроки посвятили 170-летию со дня рождения выдающегося учёного и селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Школьники узнали о его новаторских методах, включая отдалённую гибридизацию, и о создании новых сортов плодово-ягодных культур, адаптированных к климату России.
Во время занятий дети:
- обсуждали основные принципы генетики и селекции;
- рассматривали их практическое применение;
- знакомились с успешными современными селекционными проектами.