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В День физкультурника в Раменском провели соревнования и сдачу ГТО

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Несколько десятков спортивных мероприятий организовали на разных локациях в Раменском округе в субботу, 8 августа, в честь Дня физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Центральной площадкой праздника стал стадион «Авангард» в поселке Ильинский. Там за звание лучших в различных развлекательных стартах сразились представители спортшкол «Пионер», «Сатурн», «Раменское» и «Авангард», а также спорткомплекса «Борисоглебский» и футбольного клуба «Сатурн».

«Команды соревновались в таких испытаниях, как «Снукбол», «Футбольный гольф», «Лучный тир» и других», — говорится в сообщении.
Кромке того, на стадионе работала комиссия центра тестирования ГТО, так что попробовать свои силы в сдаче нормативов могли все желающие.
Лев Каштанов

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