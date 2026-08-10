В День физкультурника в Раменском провели соревнования и сдачу ГТО

10 августа 2026, 17:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Несколько десятков спортивных мероприятий организовали на разных локациях в Раменском округе в субботу, 8 августа, в честь Дня физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Центральной площадкой праздника стал стадион «Авангард» в поселке Ильинский. Там за звание лучших в различных развлекательных стартах сразились представители спортшкол «Пионер», «Сатурн», «Раменское» и «Авангард», а также спорткомплекса «Борисоглебский» и футбольного клуба «Сатурн».





«Команды соревновались в таких испытаниях, как «Снукбол», «Футбольный гольф», «Лучный тир» и других», — говорится в сообщении.