В День физкультурника в Раменском провели соревнования и сдачу ГТО
Несколько десятков спортивных мероприятий организовали на разных локациях в Раменском округе в субботу, 8 августа, в честь Дня физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Центральной площадкой праздника стал стадион «Авангард» в поселке Ильинский. Там за звание лучших в различных развлекательных стартах сразились представители спортшкол «Пионер», «Сатурн», «Раменское» и «Авангард», а также спорткомплекса «Борисоглебский» и футбольного клуба «Сатурн».
«Команды соревновались в таких испытаниях, как «Снукбол», «Футбольный гольф», «Лучный тир» и других», — говорится в сообщении.Кромке того, на стадионе работала комиссия центра тестирования ГТО, так что попробовать свои силы в сдаче нормативов могли все желающие.