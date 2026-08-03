Раменская больница получила офтальмологический УЗИ-аппарат

03 августа 2026, 14:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Аппарат для ультразвукового исследования глазного яблока ABSOLU передали офтальмологическому отделению Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





УЗИ-аппарат необходим в тех случаях, когда нет возможности заглянуть в глаз обычным способом — например, из-за сильного кровоизлияния или зрелой катаракты.





«Прибор позволяет с микронной точностью измерять размеры глазного яблока перед операцией по замене хрусталика. Дает возможность детально оценить состояние зрительного нерва и сетчатки, выявить новообразования, отслойки или инородные тела. Высокое разрешение изображения помогает поставить диагноз на самой ранней стадии заболевания», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.