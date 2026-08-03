Раменская больница получила офтальмологический УЗИ-аппарат
Аппарат для ультразвукового исследования глазного яблока ABSOLU передали офтальмологическому отделению Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
УЗИ-аппарат необходим в тех случаях, когда нет возможности заглянуть в глаз обычным способом — например, из-за сильного кровоизлияния или зрелой катаракты.
«Прибор позволяет с микронной точностью измерять размеры глазного яблока перед операцией по замене хрусталика. Дает возможность детально оценить состояние зрительного нерва и сетчатки, выявить новообразования, отслойки или инородные тела. Высокое разрешение изображения помогает поставить диагноз на самой ранней стадии заболевания», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.Современную медтехнику для подмосковных больниц закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».