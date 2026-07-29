Подмосковные кардиохирурги спасли от угрозы инсульта пациентку с опухолью сердца
Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского спасли жизнь пациентки с опухолью сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пожилую женщину перевели из областной больницы, куда она обратилась с жалобами на плохое самочувствие, слабость и одышку. Эхокардиография показала крупную опухоль в одной из камер сердца. Медучреждение связалось с МОНИКИ, и пациентку оперативно направили в институт. После дообследования подтвердился диагноз «миксома» – доброкачественная опухоль сердца.
«Несмотря на доброкачественную природу, такое образование представляет угрозу для жизни. Разрастаясь в полости предсердия, оно может перекрыть кровоток через клапан или вызвать инсульт. Единственный эффективный метод лечения – хирургическое удаление. Для нашей команды такие вмешательства – отработанная практика. Каждый год мы оперируем от пяти до 10 пациентов с опухолями сердца», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.После успешного удаления опухоли пациентка восстанавливается под наблюдением врачей и готовится к реабилитации.
Специалисты МОНИКИ напомнили, что одышка, слабость и перебои в работе сердца – это повод обратиться к врачу. Новообразования могут долго не давать симптомов, поэтому своевременная диагностика жизненно необходима.