Подмосковные кардиохирурги спасли от угрозы инсульта пациентку с опухолью сердца

29 июля 2026, 16:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского спасли жизнь пациентки с опухолью сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Пожилую женщину перевели из областной больницы, куда она обратилась с жалобами на плохое самочувствие, слабость и одышку. Эхокардиография показала крупную опухоль в одной из камер сердца. Медучреждение связалось с МОНИКИ, и пациентку оперативно направили в институт. После дообследования подтвердился диагноз «миксома» – доброкачественная опухоль сердца.

«Несмотря на доброкачественную природу, такое образование представляет угрозу для жизни. Разрастаясь в полости предсердия, оно может перекрыть кровоток через клапан или вызвать инсульт. Единственный эффективный метод лечения – хирургическое удаление. Для нашей команды такие вмешательства – отработанная практика. Каждый год мы оперируем от пяти до 10 пациентов с опухолями сердца», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.