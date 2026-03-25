Опыт работы ресурсоснабжающих организаций Подмосковья масштабируют на всю страну
В Доме правительства Московской области впервые состоялся форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству». Представители профильных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, эксперты ЖКХ из разных регионов обсудили новые стандарты качества, поделились лучшими практиками.
На форуме работали тематические секции, проходила пленарная дискуссия.
«Такие мозговые штурмы, изучение новых технологий позволяют нам управлять большой и сложной системой ЖКХ. Мы хотим, чтобы РСО стали нашими настоящими партнёрами, с которыми мы говорим на одном языке. Предприятия ЖКХ, делают важную работу, включая автоматизацию технологических процессов. Хочу поблагодарить РСО, которые вносят лепту в обновление коммунальной инфраструктуры в регионе, компанию «Мособлгаз», стоящую в авангарде многих процессов, которые можно брать за образец и стандартизировать. Важно и дальше совершенствовать эту систему, чтобы аварий было как можно меньше», – сказал, открывая форум, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.В Подмосковье – более 9 млн жителей и один из самых больших в России жилфондов. Это свыше 50 000 МКД. Кроме того, в регионе – порядка 7000 приоритетных социальных объектов: больницы, школы, детсады, культурные и спортивные центры. Все они должны быть надёжно обеспечены теплом, электричеством и водой. За это отвечают более тысячи котельных, ЦТП, ВЗУ, очистных сооружений и десятки тысяч километров сетей.
Как отмечали на форуме, РСО – ключевое звено в системе ЖКХ, и главная задача – сделать его устойчивым, упразднить архаичные методы работы, внедрить всё самое технологичное и современное.
В Московской области уже реализован ряд проектов на основе искусственного интеллекта. В числе флагманских – «Цифровая котельная». В прошлом году вместно с правительством России стартовал эксперимент по переводу документации РСО в электронный вид. Пилот охватил пять подмосковных округов – Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово и Можайск, и 331 котельную.
В этом году к системе подключат ещё 200 организаций и 380 управляющих компаний. Благодаря этому будет создан единый цифровой контур эксплуатации на уровне всего региона. Опыт Подмосковья признан успешным и будет масштабирован на всю страну.
Московская область также первой в России создала «Цифровой двойник» инженерной инфраструктуры. На примере теплоснабжения в единую базу собраны данные о параметрах, техническом состоянии и режимах работы всех теплоисточников и сетей. С помощью ИИ система сама анализирует слабые места и подсказывает, где в первую очередь требуется ремонт.
В августе 2025 года в Подмосковье запустили Единый центр управления ЖКХ. На одной площадке объединили три профильных министерства – МинЖКХ, Минэнерго, Минчистоты, а также все ключевые ресурсные организации – от «Мособлгаза» и «МосОблВодоканала» до «Россетей».
Система круглые сутки аккумулирует данные датчиков, которыми оснащены 3500 котельных и тепловых пунктов, а также всю информацию из информационных систем РСО, диспетчерских служб, муниципальных ЕДДС. Это позволяет оперативно устранять аварийные ситуации. За счёт проведенной работы минувшей зимой было значительно меньше сбоев, чем в прошлые годы.
В Подмосковье также устанавливают датчики телеметрии и приборов учёта на объектах водоснабжения и водоотведения.
В регионе в этом году увеличилась скорость реагирования на аварийные ситуации, в том числе, за счёт внедрения чат-ботов. Один из них – ЖКХ-сканер, который с помощью ИИ мониторит все соцсети и другие каналы, куда жители сообщают об инцидентах. Информация автоматически передаётся в ресурсоснабжающие организации, и бригады оперативно направляют на место.
Параллельно в области внедряется единый стандарт работы РСО на основе опыта Мособлгаза. Он включает 10 таких показателей, как усиление аварийных бригад и диспетчерских служб, техническое перевооружение, создание центра управления, автоматизацию и цифровизацию процессов. На такой стандарт перешли все муниципальные РСО.
«За последний год мы провели большую работу по цифровизации систем управления станциями, водозаборными узлами и канализационно-насосными станциями. Сегодня системами диспетчеризации оснащены практически все объекты. Диспетчер в круглосуточном режиме оценивает ситуацию на каждой станции. В случае нештатных ситуаций он оперативно принимает решение, аварийные службы выезжают и устраняют проблемы», – рассказал гендиректор Люберецкого водоканала Евгений Клейнбурд.
В рамках форума представили современную технику и передовые разработки в сфере коммунальной инфраструктуры. Это, например, штабной автомобиль аварийной службы – полноценный мобильный офис с автономным питанием и связью для работы на местах крупных ЧП. Таких машин в регионе уже 19. А для обследования труднодоступных участков и теплосетей служат бионическая робособака-сканер и робот-кроулер, который точно выявляет повреждения внутри коммуникаций.
На выставке также продемонстрировали новейшее оборудование подмосковных компаний. Это снижающие теплопотери долговечные трубы в инновационной изоляции, высокопрочная запорная арматура, «умные» приборы учёта.
Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» прошёл при поддержке Минстроя России.