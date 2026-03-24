Жители Павловского Посада пришли на личный приём с вопросами о ЖКХ

24 марта 2026, 18:13

Замглавы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провёл личный приём граждан. К нему обратились шесть заявителей с бытовыми и коммунальными вопросами, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Разбирали такие проблемы, как протечки кровли, плохое отопление, ненадлежащее содержание жилфонда, подтопление подвала, капремонт многоквартирных домов. По каждому обращению были приняты конкретные решения, намечены дальнейшие шаги.

«Заявителям разъяснили сроки текущего ремонта кровли. Они пройдут в весенне-летний период этого года при благоприятных погодных условиях. Уточнены сроки начала капремонта многоквартирного дома подрядной организацией Фонда капитального ремонта. Одной из заявительниц разъяснили порядок получения выплат после составления управляющей компанией акта о залитии квартиры», – отметили в администрации.