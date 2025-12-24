Достижения.рф

В столичном регионе за год отремонтировали 115 ж/д переездов

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

115 ж/д переездов, расположенных в границах Московской железной дороги, отремонтировали с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.



Работы провели железнодорожники.

«В рамках работ укладывали асфальтовое покрытие на десятиметровых участках проезжей части, прилегающих к переездам», — говорится в сообщении.
Кроме того, три переезда капитально отремонтировали: там заменили резинокордовое покрытие, светоотражающие столбики и устройства заграждения пути. Благодаря этому безопасность переездов для автомобилей увеличилась.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске запустили рабочее движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на Обуховском шоссе.
Лев Каштанов

