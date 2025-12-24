В столичном регионе за год отремонтировали 115 ж/д переездов
115 ж/д переездов, расположенных в границах Московской железной дороги, отремонтировали с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
Работы провели железнодорожники.
«В рамках работ укладывали асфальтовое покрытие на десятиметровых участках проезжей части, прилегающих к переездам», — говорится в сообщении.Кроме того, три переезда капитально отремонтировали: там заменили резинокордовое покрытие, светоотражающие столбики и устройства заграждения пути. Благодаря этому безопасность переездов для автомобилей увеличилась.
Ранее сообщалось, что в Солнечногорске запустили рабочее движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на Обуховском шоссе.