В столичном регионе за год отремонтировали 115 ж/д переездов

24 декабря 2025, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

115 ж/д переездов, расположенных в границах Московской железной дороги, отремонтировали с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.





Работы провели железнодорожники.





«В рамках работ укладывали асфальтовое покрытие на десятиметровых участках проезжей части, прилегающих к переездам», — говорится в сообщении.