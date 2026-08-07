Определены составы групп Кубка Игоря Акинфеева в Подмосковье
Организаторы VIII Международного детского футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева» провели жеребьевку. Состав четырёх групп определил легендарный сам вратарь, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В этом году за трофей турнира поборются 20 команд ведущих футбольных академий России и представители Белоруссии.
Согласно результатам жеребьёвки, в группе «А» сыграют ЦСКА (Москва), «Краснодар», «Рубин» (Казань), «Арсенал» (Тула) и «Родина» (Москва).
В группе «Б» встретятся «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шахтёр» (Донецк), а также столичные «Спартак», «Космос» и «Советский район».
В группе «В» выступят «Локомотив» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Крылья Советов» (Самара), СШОР «Химки» (Московская область) и «Партизан» (Брянск).
В группе «Г» сыграют «Спарта» (Москва), СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Минск), «Мастер-Сатурн» (Московская область) и «Труд» (Воронеж).
Матчи будут проходить с 9 по 12 августа в городском округе Химки. Игры группового этапа состоятся на стадионах «Родина» и «Новые Химки». Решающие игры и гала-матч с участием звёзд российского футбола пройдут на «Арене Химки».
Участников и зрителей также ждут соревнования в дисциплинах, разработанных Акинфеевым, – киперболе и кипербатле. Кипербол сочетает традиционный футбол с серией пенальти, в которой определяется победитель. Кипербатл представляет собой зрелищную дуэль голкиперов, когда они поочерёдно наносят удары по воротам друг друга.
Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Первый Кубок Игоря Акинфеева состоялся в 2018 году и объединил детские футбольные школы Подмосковья. За восемь лет соревнования выросли в масштабный международный детско-юношеский турнир и теперь объединяет сильнейшие футбольные академии разных стран.
Действующий обладатель трофея – санкт-петербургский «Зенит».
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