Определены составы групп Кубка Игоря Акинфеева в Подмосковье

07 августа 2026, 19:51

оригинал Фото: пресс-службе Минспорта МО

Организаторы VIII Международного детского футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева» провели жеребьевку. Состав четырёх групп определил легендарный сам вратарь, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.