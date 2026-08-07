Сборная Подмосковья стала призёром Всероссийского чемпионата ГИМС

07 августа 2026, 19:41

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Сборная Московской области завоевала бронзу XIX Всероссийского чемпионата по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Масштабные состязания завершились в Тольятти. Они впервые проходили на волжских просторах и собрали восемь сильнейших команд разных федеральных округов.

«Участникам предстояло показать не только отличную теоретическую подготовку и знание законов, но и практические навыки: управление маломерными судами, маневрирование на мотолодках и гидроциклах, оказание первой помощи пострадавшим и слаженную командную работу», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

«Кульминацией чемпионата стала эстафета, объединившая все виды предыдущих испытаний. Это был самый зрелищный и сложный этап. Командам нужно было отбуксировать судно на воду, пройти на моторке маршрут и передать эстафету гидроциклисту. Завершали гонку гребцы на вёсельной лодке, которые должны были преодолеть дистанцию и доставить спасательный круг к финишному конусу», – отметили в управлении.