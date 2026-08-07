Сборная Подмосковья стала призёром Всероссийского чемпионата ГИМС
Сборная Московской области завоевала бронзу XIX Всероссийского чемпионата по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Масштабные состязания завершились в Тольятти. Они впервые проходили на волжских просторах и собрали восемь сильнейших команд разных федеральных округов.
«Участникам предстояло показать не только отличную теоретическую подготовку и знание законов, но и практические навыки: управление маломерными судами, маневрирование на мотолодках и гидроциклах, оказание первой помощи пострадавшим и слаженную командную работу», – рассказали в пресс-службе.Первый день испытаний был посвящён управлению гидроциклами. На акватории Волги спортсмены демонстрировали скоростное маневрирование, искусно объезжая расставленные буйки. На этом этапе инспекторы ГУ МЧС России по Московской области завоевали серебро.
Следующий этап включил скоростное маневрирование на моторных лодках. Участники не только объезжали препятствия на надувных судах, но и перемещали спасательный круг между конусами, стараясь не задеть буйки. Затем состоялись гонки по замкнутому пятикилометровому маршруту.
«Кульминацией чемпионата стала эстафета, объединившая все виды предыдущих испытаний. Это был самый зрелищный и сложный этап. Командам нужно было отбуксировать судно на воду, пройти на моторке маршрут и передать эстафету гидроциклисту. Завершали гонку гребцы на вёсельной лодке, которые должны были преодолеть дистанцию и доставить спасательный круг к финишному конусу», – отметили в управлении.В упорной борьбе команда Московской области заняла третье место.