В центре «Авангард» собрались более тысячи учащихся кадетских и казачьих классов
На базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в Подмосковье впервые открылись сборы «Растим патриотов России». В них участвуют обучающиеся казачьих и кадетских классов Московской области, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Сборы привлекли более тысячи кадет из 22 муниципалитетов.
«В регионе работают свыше 400 кадетских классов, где учатся порядка 10 500 человек. Помимо этого, функционируют 24 казачье-кадетских класса численностью свыше 560 ребят. Казачий компонент внедрён также в военно-патриотических объединениях пяти муниципальных образований – Домодедова, Королёва, Наро-Фоминска, Солнечногорска и Электростали – с общей численностью около 200 кадет», – рассказали в министерстве.Сборы стартовали продлятся до 11 апреля. Программа сборов охватит огневую, тактическую, техническую, строевую и военно-медицинскую подготовку. Пройдут занятия по военной топографии, радиационной, химической и биологической защите.
Для участников проведут и воспитательные мероприятия. Среди них – открытие граффити, посвящённого первой в мире женщине-космонавту, Герою Советского Союза Валентине Терешковой, лекции по защите от кибермошенничества, тематическая викторина «Россия: сила в единстве!».
Как отметили в ведомстве, сборы кадетских и казачьих классов открывают новый этап в развитии системы военно-патриотического воспитания, в укреплении традиций кадетского образования в Подмосковье.