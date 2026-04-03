Подмосковных школьников пригласили на седьмой сезон конкурса «Большая перемена»

03 апреля 2026, 21:08

В Подмосковье стартовала регистрация участников на седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Конкурс проводят в рамках федерального проекта «Образование». Он входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи. Главная задача – дать каждому школьнику и студенту колледжа возможность раскрыть свои способности, найти единомышленников, получить перспективы для личностного и профессионального роста», – отметили в ведомстве.