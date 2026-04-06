Определились финалисты Школьной лиги Московской области по шахматам и баскетболу
В Подмосковье завершился областной этап соревнований по шахматам и баскетболу 3х3 в рамках Школьной лиги Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.
В шахматных турнирах победу в своих дивизионах одержали команды Одинцовского городского округа (42 очка), Дубны (32,5), Щёлкова (32) и Раменского городского округа (27). Все они получили путёвки в решающую стадию — «Финал четырёх».
В баскетболе 3х3 среди юношей в финал вышли коллективы из Одинцовского, Раменского, Лобни и Павловского Посада. Среди девушек путёвки завоевали команды Ленинского городского округа, Мытищ, Люберец и Богородского городского округа.
В настоящее время продолжаются соревнования по волейболу и футзалу. Волейбольные матчи среди девушек состоятся 8 апреля в Балашихе, 10 апреля — в Истре и Раменском. Юноши сыграют 7 апреля в Раменском, 8 апреля — в Истре и 9 апреля — в Подольске. Игры по футзалу пройдут 8 апреля во Фрязино и 9 апреля в Реутове.
Всего в областном этапе Школьной лиги участвуют 336 команд в четырёх видах спорта — по 56 в каждой дисциплине. В баскетболе 3х3 и волейболе соревнования проводятся раздельно для юношей и девушек, в футзале выступают только юноши, а в шахматах разрешён смешанный формат. В финальный этап выходят победители своих дивизионов.
Стоит отметить, что в сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области запланировано более 15 тысяч соревнований с участием свыше 50 тысяч учеников из 650 школ. Свои команды представили 56 муниципалитетов.
Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 тысяч юных спортсменов из 201 школы и 13 муниципалитетов.
Соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для привлечения школьников к регулярным занятиям спортом.
