Раменские полицейские раскрыли мошенничество в отношении 88-летней пенсионерки

14 ноября 2025, 15:22

оригинал Фото: Istock / Oleg Elkov

В Раменском муниципальном округе полицейские раскрыли мошенничество в отношении местной жительницы. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление от 88-летней пенсионерки, которая рассказала, что неизвестные обманом завладели её деньгами. Сумма ущерба составила 295 000 рублей.

«На стационарный телефон потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что в квартире женщины будут проводить обыск, а все незадекларированные средства изымут. Для сохранения денег ей якобы было необходимо упаковать всю имеющуюся наличность в пакет и передать курьеру для отправки в Москву для дальнейшей декларации. В назначенное время пенсионерка передала посылку курьеру в подъезде своего дома. Позже она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», – рассказала Петрова.