Определились участники «Финала четырех» Школьной лиги Московской области
В Московской области завершился региональный этап Школьной лиги. По итогам соревнований определили команды, которые поборются за победу в «Финале четырех», и утвердили расписание решающих матчей.
Финальные игры пройдут с 20 по 24 апреля на различных спортивных объектах региона в четырех дисциплинах — шахматы, баскетбол 3×3, футзал и волейбол. Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более десяти тысяч юных спортсменов из 201 школы и 13 муниципалитетов. Мероприятия проводятся по федеральной программе «Спорт России». Концепцию лиги разработали по поручению губернатора Андрея Воробьева для привлечения школьников к регулярным занятиям спортом.
Расписание финалов:
- 20 апреля (шахматы): усадьба Гребнево (Щёлковский городской округ). Участники: команды из Щёлкова, Дубны, Одинцовского и Раменского округов.
- 21 апреля (баскетбол 3×3): Дворец спорта «Триумф» (Люберцы). У девушек сыграют команды Люберец, Мытищ, Ленинского и Богородского округов, у юношей — Лобни, Одинцовского, Раменского и Павлово-Посадского округов.
- 22 апреля (футзал): Дворец спорта «Олимпийский» (Чехов). Участники: команды из Чехова, Красногорска, Фрязина и Жуковского.
- 23 апреля (волейбол, девушки): Подольск. Соревнуются команды Подольска, Балашихи, Шатуры и Дмитровского округа.
- 24 апреля (волейбол, юноши): Спортивный комплекс «Орион» (Балашиха). Участники: команды Балашихи, Раменского, Мытищ и Одинцовского округа.