Определились участники «Финала четырех» Школьной лиги Московской области

13 апреля 2026, 13:08

В Московской области завершился региональный этап Школьной лиги. По итогам соревнований определили команды, которые поборются за победу в «Финале четырех», и утвердили расписание решающих матчей.





Финальные игры пройдут с 20 по 24 апреля на различных спортивных объектах региона в четырех дисциплинах — шахматы, баскетбол 3×3, футзал и волейбол. Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более десяти тысяч юных спортсменов из 201 школы и 13 муниципалитетов. Мероприятия проводятся по федеральной программе «Спорт России». Концепцию лиги разработали по поручению губернатора Андрея Воробьева для привлечения школьников к регулярным занятиям спортом.



