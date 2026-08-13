Определился победитель Кубка Акинфеева — 2026
Победу на международном футбольном Кубке Игоря Акинфеева – 2026 одержала команда «Зенит» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир проходил на «Арене Химки». В финальном матче юные игроки «Зенита» встретились с командой из столичной академии футбольного клуба «Локомотив».
«Результат игры определила послематчевая серия пенальти. «Зенит» победил в ней со счётом 5:3», — говорится в сообщении.А третье место на Кубке заняла команда «Родина» из Москвы.
В последний день турнира зрители также увидели традиционный гала-матч с участием звёзд отечественного футбола. На поле вышли команды «Семья ЦСКА» и «Сборная России-2008». Встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 6:5.
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