В Народную программу ЕР поступили предложения от спортсменов Балашихи
Круглый стол, посвящённый спорту, провели в Балашихе представители «Единой России». Во встрече приняли участие спортсмены, тренеры, директора спортшкол и неравнодушные граждане. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Спикер Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Игорь Брынцалов напомнил собравшимся, что вопросы развития спортивной инфраструктуры всегда входили в сферу интересов партии.
«Только в этом году в регионе проектируют и строят более 50 спортивных объектов. Меняется спортивная инфраструктура и в Балашихе. К сентябрю в микрорайоне Гагарина откроется гимнастический центр, в следующем году после капремонта — стадион «Строитель». Кроме того, в этом году в округе стартовала «Балашихинская дворовая лига». Всё это — результат выполнения Народной программы, сформированной по наказам жителей», — сказал Брынцалов.Участники круглого стола внесли предложения для новой Народной программы, которая определит политику партии на ближайшие пять лет. В частности, технический директор авиационной корпорации «Рубин» Роман Шуралев предложил проводить спортивные соревнования между трудовыми коллективами, а чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали — учредить стипендию для лучших спортсменов округа.
В число предложений также вошли обустройство теннисного корта в микрорайоне Гагаринский, создание многофункциональной хоккейной площадки в микрорайоне Павлино, проведение ежегодного первенства города по лёгкой атлетике и пр.
Предложения в Народную программу жители Московской области могут передавать через муниципальные приёмные «Единой России» или онлайн — через сайт естьрезультат.рф.