В Народную программу ЕР поступили предложения от спортсменов Балашихи

12 августа 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Круглый стол, посвящённый спорту, провели в Балашихе представители «Единой России». Во встрече приняли участие спортсмены, тренеры, директора спортшкол и неравнодушные граждане. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Спикер Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Игорь Брынцалов напомнил собравшимся, что вопросы развития спортивной инфраструктуры всегда входили в сферу интересов партии.





«Только в этом году в регионе проектируют и строят более 50 спортивных объектов. Меняется спортивная инфраструктура и в Балашихе. К сентябрю в микрорайоне Гагарина откроется гимнастический центр, в следующем году после капремонта — стадион «Строитель». Кроме того, в этом году в округе стартовала «Балашихинская дворовая лига». Всё это — результат выполнения Народной программы, сформированной по наказам жителей», — сказал Брынцалов.