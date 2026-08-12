Бывший полузащитник «Динамо» высказался о победе клуба в матче третьего тура РПЛ
Футболист Ромащенко: «Динамо» будет прибавлять пусть и не семимильными шагами
Экс-хавбек московского «Динамо» Максим Ромащенко прокомментировал уверенную победу бело-голубых над махачкалинским «Динамо» (3:1) в третьем туре РПЛ и поделился ожиданиями от дальнейшего выступления команды. Об этом стало известно 12 августа.
Он отметил, что динамовцы действовали убедительно в прошедшей встрече и имеют все шансы на большое будущее под руководством Сандро Шварца. При этом эксперт призвал не торопиться с выводами о работе наставника, подчеркнув, что четыре официальных матча — слишком малый срок для объективной оценки.
«Динамо» прибавляет и будет прибавлять, пусть и не семимильными шагами», — цитирует Ромащенко Metaratings.ru.После трех стартовых туров «бело-голубые» расположились на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. Следующий матч команда проведет 16 августа на выезде против петербургского «Зенита» согласно четвертому туру чемпионата. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.