Бывший полузащитник «Динамо» высказался о победе клуба в матче третьего тура РПЛ

12 августа 2026, 14:57

Футболист Ромащенко: «Динамо» будет прибавлять пусть и не семимильными шагами

Фото: istockphoto/Rost-9D

Экс-хавбек московского «Динамо» Максим Ромащенко прокомментировал уверенную победу бело-голубых над махачкалинским «Динамо» (3:1) в третьем туре РПЛ и поделился ожиданиями от дальнейшего выступления команды. Об этом стало известно 12 августа.





Он отметил, что динамовцы действовали убедительно в прошедшей встрече и имеют все шансы на большое будущее под руководством Сандро Шварца. При этом эксперт призвал не торопиться с выводами о работе наставника, подчеркнув, что четыре официальных матча — слишком малый срок для объективной оценки.





«Динамо» прибавляет и будет прибавлять, пусть и не семимильными шагами», — цитирует Ромащенко Metaratings.ru.