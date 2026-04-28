Режим работы медорганизаций Подмосковья изменится на майских праздниках

28 апреля 2026, 16:09

оригинал Фото: istockphoto.com/megaflopp

График работы медицинских организаций Московской области на длинных майских выходных — с 1 по 3 число — подготовили в региональном министерстве здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Во взрослых, детских и стоматологических поликлиниках, а также в женских консультациях 1 и 3 мая будут выходными, а 2 мая откроют приём с 9:00 до 15:00. Кроме того, в стоматологических поликлиниках 1 и 3 мая с 9:00 до 14:00 пациентов будут ждать дежурные врачи.





«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках останутся открытыми каждый день с 8:00 до 18:00. Продолжит работать и вызов врача на дом — с 8:00 до 20:00», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.