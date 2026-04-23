В Подмосковье опубликовали график отключения горячей воды

23 апреля 2026, 12:05

График отключения горячей воды в 2026 году составили в Московской области. Информацию можно посмотреть в приложении «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Для того, чтобы проверить, в какие даты горячей воды не будет по конкретному адресу, нужно авторизоваться в приложении и перейти в раздел «Услуги», подраздел «Мой дом».





«Адрес можно выбрать из предложенного списка или ввести вручную, воспользовавшись опцией «Добавить адрес». В результате откроется страница со сроками планового отключения горячего водоснабжения и даты отопительного периода», — говорится в сообщении.