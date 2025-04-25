В Подмосковье водный транспорт готовят к началу речной навигации

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковные специалисты готовят водный транспорт к сезону навигации, который стартует 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
В этом году водный транспорт будет работать на трёх речных маршрутах – в Коломне, Серпухове и Лыткарине.
Помимо этого, обновляется программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.
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«Специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы, подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей. Для них проводят инструктажи об особенностях работы на речных судах Сюда входят техника безопасности и оказание первой медицинской помощи», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Как отметили в ведомстве, при подготовке особое внимание уделяют обслуживающим системам, обеспечивающим комфорт и безопасность пассажиров. Проводят диагностику и настройку судовых двигателей, дефектацию корпуса судна, ремонт гребных винтов.
Помимо этого, обновляется программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.
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Лора Луганская