В Подмосковье водный транспорт готовят к началу речной навигации

Число обращений жителей Подмосковья на содержание территорий и многоквартирных домов с начала года уменьшилось на 65%. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, сообщили в пресс-службе ведомства.