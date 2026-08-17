Орден «Родительская доблесть» получат в этом году 50 подмосковных семей

17 августа 2026, 14:48

оригинал Фото: istockphoto.com/Liudmila_Fadzeyeva

50 семей из Московской области планируется наградить орденом «Родительская доблесть» в текущем году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Положение об ордене в Подмосковье приняли в 2025 году. Его вручают родителям пяти и более детей, которых воспитывают в духе нравственности, трудолюбия и патриотизма. При этом учитываются успехи детей в творчестве, спорте и учёбе.





«В 2025 году ордена «Родительская доблесть» получили 20 семей. В 2026 году мы планируем отметить этой наградой 50 семей. По 19 семьям уже приняты соответствующие постановления», — сказал Брынцалов.