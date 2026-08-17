Утверждён порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Мособлдуму
Мособлизбирком провёл жеребьёвку и утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Мособлдуму. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.
Партии расположатся в таком порядке:
1. Коммунисты России
2. Партия пенсионеров
3. КПРФ
4. Справедливая Россия
5. Новые люди
6. Зелёные
7. Единая Россия
8. ЛДПР
Ранее сообщалось, что выборы депутатов Госдумы IX созыва и Мособлдумы пройдут в этом году с 18 по 20 сентября. Одновременно в нескольких муниципалитетах проведут выборы местных депутатов.
Жители Подмосковья смогут выбрать удобный для себя способ голосования. Отдать голос можно будет на избирательном участке, воспользоваться дистанционным электронным голосованием или проголосовать на дому.
Приём заявлений на дистанционное электронное голосование уже открыт. Подать заявление можно на портале госуслуг.
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