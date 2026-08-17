Сотрудница Мособлархитектуры победила на конкурсе «Лидеры строительной отрасли»
Победу на VI всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли» одержала начальница подмосковного Управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Алеся Гончарик. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Всего в шестом сезоне конкурса участвовали свыше 48 тысяч человек, из которых в финал вышли 300. Победителями стали 44 претендента, а ещё шестерых участников отметили специальными призами. На финальном испытании представительница Подмосковья защитила проект по развитию водно-зеленого каркаса с сохранением природных территорий.
«В своем проекте я показала коллегам, как можно использовать водно-зеленый каркас в качестве одной из устойчивых градостроительных структур в территориальном планировании и в мастер-планировании опорных населенных пунктов», — рассказала Гончарик.Вручение наград состоялось в Саратове 16 августа.