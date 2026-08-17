Сотрудница Мособлархитектуры победила на конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

17 августа 2026, 14:32

оригинал Алеся Гончарик (фото: пресс-служба Мособлархитектуры)

Победу на VI всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли» одержала начальница подмосковного Управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Алеся Гончарик. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Всего в шестом сезоне конкурса участвовали свыше 48 тысяч человек, из которых в финал вышли 300. Победителями стали 44 претендента, а ещё шестерых участников отметили специальными призами. На финальном испытании представительница Подмосковья защитила проект по развитию водно-зеленого каркаса с сохранением природных территорий.





«В своем проекте я показала коллегам, как можно использовать водно-зеленый каркас в качестве одной из устойчивых градостроительных структур в территориальном планировании и в мастер-планировании опорных населенных пунктов», — рассказала Гончарик.