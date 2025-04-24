Орехово-зуевские врачи удалили пациентке пятикилограммовую миому

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Орехово-Зуевской больницы удалили пациентке опухоль весом 5 кг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В медучреждение поступила 35-летняя женщина с миомой матки. На операцию её направили гинекологи женской консультации. Магнитно-резонансная томография органов малого таза выявили, что миома соответствовала 32 неделе беременности. Это представляло угрозу для здоровья.
Сейчас пациентка уже готовится к выписке.
Медики напомнили, что всем женщинам, в том числе при отсутствии жалоб, необходимо посещать гинеколога минимум раз в год, а пациенткам с гинекологическими заболеваниями – с той регулярностью, которую рекомендует лечащий врач. Заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению.
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«Решение о проведении операции было принято незамедлительно. Операция была сложной не только из-за размеров миомы, но и из-за расположения узлов. Существовал высокий риск кровотечения. Но благодаря слаженной командной работе удалось провести хирургическое вмешательство с минимальной кровопотерей», – рассказал заведующий гинекологическим отделением больницы Олег Денисов.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас пациентка уже готовится к выписке.
Медики напомнили, что всем женщинам, в том числе при отсутствии жалоб, необходимо посещать гинеколога минимум раз в год, а пациенткам с гинекологическими заболеваниями – с той регулярностью, которую рекомендует лечащий врач. Заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению.
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Лора Луганская