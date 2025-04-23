В Наро-Фоминске помогли пациентке с осложнениями после травмы позвоночника

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Наро-Фоминской больницы спасли женщину, у которой травма позвоночника привела к серьёзным осложнениям. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение обратилась 40-летняя жительница, пять лет страдавшая от выпадения прямой кишки. С её слов, она перенесла травму позвоночника.
Проблема ухудшала качество жизни, так как прямая кишка выпадала после каждого похода в туалет. Периодически возникали ущемления, которые в последнее время стали происходить всё чаще. У женщины не получалось удерживать содержимое прямой кишки.
Врачи провели комплексное обследование и приняли решение об операции. Её выполнили лапароскопическим методом через четыре маленьких прокола.
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Проблема ухудшала качество жизни, так как прямая кишка выпадала после каждого похода в туалет. Периодически возникали ущемления, которые в последнее время стали происходить всё чаще. У женщины не получалось удерживать содержимое прямой кишки.
Врачи провели комплексное обследование и приняли решение об операции. Её выполнили лапароскопическим методом через четыре маленьких прокола.
«Мы зафиксировали прямую кишку и её выпадающую часть специальной сеткой и устранили основную проблему. Для коррекции анальной недостаточности провели сфинктерпластику, восстановив тонус мышечного кольца. Такие вмешательства позволяют минимизировать травматичность и сократить сроки восстановления пациентов», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Альберт Тинис.Уже на пятый день после операции пациентка была выписана. Благодаря современным методам лечения после многолетних страданий она смогла вернуться к нормальной жизни.
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Лора Луганская