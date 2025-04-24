В Центре Рошаля «крысиным зубом» достали из желудка девочки 30 рублей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка ребёнка монеты. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику поступила пятилетняя девочка, проглотившая три монеты по 10 рублей. В течение двух дней родители надеялись, что они выйдут естественным путём, но они застряли в желудке.
Как отмечают врачи, дети, познавая окружающий мир, могут проглотить несъедобные предметы. Это могут быть монеты, батарейки, кнопки, иглы, части конструктора, кольца и магниты. Особенную опасность представляют неодимовые магниты из-за мощности притяжения.
Медики призвали родителей внимательно и ответственно выбирать игрушки для детей, чтобы подарок не обернулся трагедией.
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«Хирургическая операция длилась 35 минут. При её проведении использовали специальный инструмент «крысиный зуб». Он позволил аккуратно захватить и извлечь монеты из желудка маленькой пациентки. Уже через три часа после операции родители забрали девочку домой», – рассказал врач-эндоскопист Григорий Азизян.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как отмечают врачи, дети, познавая окружающий мир, могут проглотить несъедобные предметы. Это могут быть монеты, батарейки, кнопки, иглы, части конструктора, кольца и магниты. Особенную опасность представляют неодимовые магниты из-за мощности притяжения.
Медики призвали родителей внимательно и ответственно выбирать игрушки для детей, чтобы подарок не обернулся трагедией.
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Лора Луганская