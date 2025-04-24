Подмосковный Минздрав контролирует ситуацию с холерой в регионе

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В Московской области зафиксирован завозной случай холеры. Заболел турист, прибывший из Индии, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Мужчина находится в больнице в мельцеровском изолированном боксе для исключения контактов. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь, проводят углублённую диагностику на другие разновидности вирусов», – написал Забелин в своём ТГ-канале.Он заверил, что подмосковный Минздрав вместе с Роспотребнадзором принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции. Установлен круг лиц, с которыми контактировал больной.
По словам Забелина, ведомство держит ситуацию на контроле.
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Лора Луганская